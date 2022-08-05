Канадcкий министр Уилкинсон: Украина не является альтернативой транзиту по «Северному потоку»

Объемы транзита газа через Украину не смогут компенсировать поставки по трубопроводу «Северный поток». Об этом 4 августа заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже», — сказал он, выступая перед парламентским комитетом, изучающим решение по турбине «Северный поток».

Министр отметил, что решение о возвращении агрегата России было согласовано с союзниками по НАТО.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, в свою очередь, возразила ему, заявив, что уже сейчас через украинскую территорию поставляется больший объем топлива, чем по трубопроводу в ее обход.

Компания «Газпром» заявила, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции. Там отметили, что в связи с канадскими санкциями и без согласия «Газпрома» двигатель был отправлен в Германию вместо России, что не соответствует условиям контракта.

Также в «Газпроме» добавили, что в случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей компрессорной станции (КС) «Портовая».

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. На фоне обострения в Германии газового кризиса и обращения Берлина, Оттава приняла решение вернуть российской компании турбину, однако она была поставлена в Германию.

27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

В Кремле ранее не раз отмечали, что проблемы с поставками топлива страны ЕС создали сами, введя санкции против РФ, которые осложняют ремонт турбин и обслуживание газопровода. Россия же исполняет свои контрактные обязательства по поставкам, даже несмотря на напряженную ситуацию в отношениях с ЕС.