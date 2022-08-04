Жена Виктора Бута выразила сочувствие семье осужденной Грайнер

Алла Бут, супруга Виктора Бута, в четверг, 4 августа, выразила сочувствие родным и близким американской баскетболистки Бриттни Грайнер, приговоренной в России к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Сочувствие не имеет гражданства и национальности, это общечеловеческая эмоция. Дай бог, чтобы наши страны договорились и те, кого ждут родные, вернулись домой», — сказала она.

Ранее в этот день Химкинский городской суд Московской области приговорил баскетболистку Грайнер к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

5 июля спортсменка обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Через два дня она полностью признала свою вину и отметила, что совершила преступление неумышленно.

На заседании 27 июля подсудимая рассказала, что у нее были травмированы позвоночник, колено и сломана лодыжка. Назначить марихуану она попросила врача, так как от обычных анальгетиков много побочных эффектов. Она подчеркнула, что знает о нелегальном статусе наркотиков в России, а вейпы с запрещенным веществом закинула в сумку вместе с другими вещами в спешке.

Тогда же CNN рассказал о плане американской стороны обменять американских заключенных на российских. По информации телеканала, предлагается обменять предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 августа подчеркнул приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений данного вопроса.

11 июня адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США, Стив Зиссу назвал неизбежным обмен подзащитного на содержащихся под стражей в РФ американских граждан. Тогда же он рассказал журналистам об ухудшении здоровья Бута в тюрьме из-за инфекции. Он пообещал обратиться в суд, чтобы обеспечить своего подзащитного квалифицированной медицинской помощью.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Предпринимателя обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.