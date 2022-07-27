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Задержанная в РФ баскетболистка Грайнер назвала причины приема марихуаны

Баскетболистка Бриттни Грайнер: принимала марихуану из-за травм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в ходе судебного заседания в Химкинском суде Московской области заявила, что принимала медицинскую марихуану из-за многочисленных травм. Об этом она рассказала 27 июля.

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По словам спортсменки, она принимала марихуану в перерывах между соревнованиями. Грайнер отметила, что у нее травмированы позвоночник, колено и сломана лодыжка. Назначить марихуану она попросила врача, так как от обычных анальгетиков много побочных эффектов.

Также она рассказала, что во время досмотра в аэропорту Шереметьево сотрудница таможни сначала досмотрела ее вещи, среди которых были картриджи, а потом отправила их на экспертизу. После досмотра спортсменке дали подписывать разные документы, а переводчица, которую ей предоставили, толком ничего не переводила, просто указывала, что нужно подписать. По мнению Грайнер, ей не разъяснили права и содержание подписанных ею документов.

«Я спрашивала у сотрудников, могу ли уйти. Но мне постоянно отвечали, что ожидаются результаты экспертизы картриджей», — отметила она.

Как добавила спортсменка, расследование до мая шло на русском языке, которого она не знает. На судебных заседаниях был переводчик, но перевод документов, которые ей предоставлял следователь, не был хорошим.

Грайнер подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и поэтому до сих пор не может понять, как картриджи Timeless с медицинской марихуаной оказались в ее сумке.

«У меня не было намерения нарушать какой-либо российский закон. Думаю, что я торопилась и еще не до конца выздоровела, поэтому свалила в сумку всё, что было», — пояснила баскетболистка.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

Тогда защита баскетболистки предоставила разрешение на использование медицинского каннабиса, выданное в США министерством здравоохранения штата Аризона, так как спортсменка жаловалась на сильные хронические боли.

7 июля прокуратура закончила представлять доказательства по делу Грайнер о контрабанде наркотиков. В начале июля спортсменка обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Она выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда. 27 июня Химкинский городской суд продлил ее арест до 20 декабря.

Грайнер — звезда женского баскетбола, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, чемпионка женской НБА и шестикратная чемпионка России в составе УГМК, за который она выступала с 2015 года.

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