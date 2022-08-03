В Кремле не исключили возвращения некоторых ограничений из-за COVID-19

Введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в случае значительного роста числа заболевших, не исключено. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта ситуация ежедневно отслеживается на уровне правительства, а президент РФ Владимир Путин ежедневно получает от кабмина, Минздрава и Роспотребнадзора соответствующие доклады, поэтому недостатка информации у главы государства в данном вопросе нет и быть не может.

«Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал Путин за прошедшие два года», — сказал он журналистам.

Песков также отметил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались.

«Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», — добавил Песков.

Ранее, 2 августа, в Роспотребнадзоре заявили, что для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам из групп риска рекомендуется надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Кроме масок также рекомендуется использовать средства для дезинфекции рук.

В России граждане могут привиться от коронавируса бесплатно. В стране зарегистрировано восемь препаратов: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл» и «Салнавак».

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