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В Кремле не исключили возвращения некоторых ограничений из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в случае значительного роста числа заболевших, не исключено. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта ситуация ежедневно отслеживается на уровне правительства, а президент РФ Владимир Путин ежедневно получает от кабмина, Минздрава и Роспотребнадзора соответствующие доклады, поэтому недостатка информации у главы государства в данном вопросе нет и быть не может.

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«Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал Путин за прошедшие два года», — сказал он журналистам.

Песков также отметил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались.

«Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», — добавил Песков.

Ранее, 2 августа, в Роспотребнадзоре заявили, что для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам из групп риска рекомендуется надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Кроме масок также рекомендуется использовать средства для дезинфекции рук.

В России граждане могут привиться от коронавируса бесплатно. В стране зарегистрировано восемь препаратов: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл» и «Салнавак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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