Министр транспорта Литвы Скуодис не исключил остановки ж/д транзита в Калининград

Сложности с оплатой за перевозку грузов РФ могут привести к остановке Литвой железнодорожного калининградского транзита, заявил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — подчеркнул он в эфире национального радио LRT в среду, 3 августа.

Как указал Скуодис, темой оплаты должна заняться Россия. «То, как будут осуществляться расчеты, является ответственностью клиента», — подчеркнул министр.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал с помощью диалога решить проблему с возможной остановкой транзита в Калининград из-за литовского Шяуляй-банка. Он подчеркнул, что если «наткнемся на глухую стену непонимания», то для решения проблемы потребуются иные меры.

28 июля в Шяуляй-банке заявили о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией с 1 сентября. Отмечалось, что с 15 августа банк не будет проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя.

В связи с этим Россия передала Литве ноту, так как через Шяуляй-банк проводятся операции по калининградскому транзиту. Об этом 28 июля заявил временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь. Он назвал решение банка ударом по транзиту с другого направления.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил, что с 1 сентября транзит в регион прекратится. Из-за отказа Шяуляй-банка будет отсутствовать возможность оплаты проезда, а это приведет к тому, что Литва перестанет пропускать транспорт.

26 июля Алиханов сообщил, что после разблокировки транзита в регион через Литву прибыл первый поезд с цементом. По его словам, это снимет некоторую напряженность, которая возникла ранее на рынке строительных материалов. 14 июля он заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион. Алиханов назвал это победой российской дипломатии.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.