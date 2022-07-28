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Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
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Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком

Алиханов допустил остановку транзита с 1 сентября из-за проблем с литовским Шяуляй Банком
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Отказ обслуживающего транзит грузов в Калининград литовского банка от сотрудничества с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, в связи с чем Литва может перестать пропускать транспорт. Об этом 28 июля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Эта информация нам известна, мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. <...> Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать», — цитирует его пресс-служба.

Ранее в этот день Россия передала Литве ноту из-за проблем с литовским Шяуляй Банком, через который проводились операции по калининградскому транзиту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что Литва замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ. Он назвал это решение ударом по калининградскому транзиту с другого направления.

До этого в Шяуляй Банке заявили о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией с 1 сентября. Кроме того, отмечалось, что с 15 августа банк не будет проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя.

14 июля Алиханов заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион. Он назвал это победой российской дипломатии.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.

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