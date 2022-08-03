Пелоси допустила заключение торгового соглашения с Тайванем

США могут в ближайшее время подписать торговое соглашение с Тайванем. Об этом заявила 3 августа находящаяся на острове спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причем скоро», — заявила Пелоси в ходе совместной пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В свою очередь Китай на фоне визита Пелоси, наоборот, приостанавливает торговые отношения с Тайванем. Так, ранее в среду стало известно, что министерство коммерции КНР остановило поставки природного песка на соседний остров.

Кроме того, накануне Пекин запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить на него экономическое давление. Китайский запрет является последним в серии мер, предпринятых Пекином в отношении сельскохозяйственной отрасли Тайваня, сообщило Bloomberg. При этом в прошлом году Китай уже запретил импорт ананасов с острова. Затем Пекин запретил импорт восковых и сахарных яблок.

Во многих фруктовых регионах Южного Тайваня поддерживают политический курс Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая выступает за формальную независимость Тайваня.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси, заявив, что он подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров является неотъемлемой частью Китая.

Накануне глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, не исключаются и военные действия для борьбы с сепаратистами. Он указал на то, что речь не идет о применении ядерного оружия.

3 августа глава МИД КНР Ван И в заявлении посоветовал США не мечтать о том, чтобы помешать «великому делу воссоединения Китая». Как отметил дипломат, в исторической перспективе данное событие является неизбежным. Министр призвал США немедленно прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для создания беспорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заверил, что попытки использовать Тайвань для сдерживания развития Китая обречены на провал.

В свою очередь бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор накануне заявил, что политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Вашингтон не готов к войне с Пекином, уточнил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.