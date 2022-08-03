МИД КНР назвал воссоединение с Тайванем исторической неизбежностью

В Китае посоветовали США не мечтать о том, чтобы помешать «великому делу воссоединения Китая». Как говорится в заявлении главы МИД КНР Вана И 3 августа, в перспективе данное событие является неизбежным.

«Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — указано на сайте МИД КНР.

Ван И также подчеркнул, что Китай не оставит пространства для действий силам, которые выступают за независимость Тайваня. Дипломат указал, что независимо от того, в какой форме США потакают «независимости» острова, их усилия будут напрасными.

Министр призвал США немедленно прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для создания беспорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заверил, что попытки использовать Тайвань для сдерживания развития Китая обречены на провал.

Как заявил накануне президент США Джо Байден, он уважает решение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая решила поехать на Тайвань. По его словам, это в полной мере соответствует политике Вашингтона, которая проводится уже десятилетиями и пользуется поддержкой обеих партий. По его словам, Байден приветствует проведение Пелоси диалога, а также ее вклад в американскую внешнюю политику.

Министерство иностранных дел Китая в свою очередь вызвало посла США Николаса Бернса, для того чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визит Пелоси на Тайвань якобы не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». По крайней мере, добавил он, Вашингтон не имеет намерений вовлекаться в «бряцанье оружием», но готов реагировать на меры с китайской стороны. Кирби указал на то, что американская сторона продолжит поддерживать Тайвань, страна намерена свободно действовать в западной части Тихого океана.

В свою очередь бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Вашингтон не готов к войне с Пекином, уточнил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.