Китай приостановил поставки песка на Тайвань

Власти Китая запретили поставлять на Тайвань природный песок, а также приостановили поставки с острова цитрусовых и некоторой рыбной продукции. О соответствующем решении сообщило министерство коммерции КНР.

«Согласно соответствующим законам и постановлениям, было принято решение приостановить экспорт природного песка на Тайвань», — цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

Меры будут введены с 3 августа 2022 года, передает RT.

На Тайване песок используют для производства стекла и бетона. Он также необходим для строительства дорог и объектов инфраструктуры.

Кроме этого Китай запретил завозить с острова цитрусовые и два вида рыбы, передает Reuters со ссылкой на китайскую таможню.

Руководство Китая приняло решение о приостановке поставок после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. МИД Китая выступил с решительным протестом, призвав Соединенные Штаты прекратить давление в попытке подчинить своему контролю азиатское государство, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день глава департамента по разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цонг сообщил на полях обзорной конференции по ДНЯО, что КНР сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключаются военные меры, чтобы пресечь сепаратистские настроения, передает НСН.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа, сообщается на сайте kp.ru. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая в свою очередь выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров, пишет «Москва 24». Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Минобороны Тайваня в свою очередь осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.