Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
КНР не исключила применение силы для воссоединения с Тайванем
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
Вертолеты Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили позиции и технику ВСУ

В МИДе раскрыли планы США по созданию «IT-армии Украины» для атак на РФ

Дипломат Сыромолотов: США признались в создании «IT-армии Украины» для атак на Россию
0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и признаются в создании «IT-армии Украины» для атак на российскую инфраструктуру. Об этом в среду, 3 августа, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в беседе с «РИА Новости».

Не попасться в Сети: как РФ защитит цифровую инфраструктуру от кибератак с Запада
В стране будет создана государственная система информационной безопасности

Он отметил, что российская делегация на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) напомнила о применении США и их союзниками ИКТ «в наступательных целях».

«Признаются и в том, что создали IT-армию Украины для атак на российскую инфраструктуру», — сказал дипломат.

Ранее, 6 июля, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) Николай Мурашов заявил, что против России ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 8 июня, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что в кибератаках на критическую инфраструктуру России задействованы как минимум 22 хакерские группировки. Наиболее активные из них — IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

Между тем Крутских 6 июня заявлял, что США используют в качестве тарана режим президента Украины Владимира Зеленского и созданную главой Украины «IТ-армию», нападения которой на РФ постоянно увеличиваются. Итог такой «заварушки», считает он, может оказаться катастрофическим.

20 мая Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны. На заседании Совбеза, которое провел президент РФ Владимир Путин, глава государства сообщил, что количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее.

В частности, отмечалось, что большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществлялось с территории Украины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022