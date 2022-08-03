В МИДе раскрыли планы США по созданию «IT-армии Украины» для атак на РФ

США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и признаются в создании «IT-армии Украины» для атак на российскую инфраструктуру. Об этом в среду, 3 августа, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что российская делегация на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) напомнила о применении США и их союзниками ИКТ «в наступательных целях».

«Признаются и в том, что создали IT-армию Украины для атак на российскую инфраструктуру», — сказал дипломат.

Ранее, 6 июля, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) Николай Мурашов заявил, что против России ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 8 июня, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что в кибератаках на критическую инфраструктуру России задействованы как минимум 22 хакерские группировки. Наиболее активные из них — IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

Между тем Крутских 6 июня заявлял, что США используют в качестве тарана режим президента Украины Владимира Зеленского и созданную главой Украины «IТ-армию», нападения которой на РФ постоянно увеличиваются. Итог такой «заварушки», считает он, может оказаться катастрофическим.

20 мая Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны. На заседании Совбеза, которое провел президент РФ Владимир Путин, глава государства сообщил, что количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее.

В частности, отмечалось, что большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществлялось с территории Украины.