Эксперт заявил о масштабной киберкампании против России из-за спецоперации

Против России ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом 6 июля заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) Николай Мурашов.

«Ежедневно силами государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы в среднем фиксируется более 200 комплексных компьютерных атак. Они проводятся из разных точек земного шара и при этом четко скоординированы», — отметил Мурашов на пленарном заседании «Инфофорума» в Сочи.

Он указал, что цели этой антироссийской киберкампании заключаются в выведении из строя информационной инфраструктуры страны, а также в получении доступа к данным организаций и предприятий различных отраслей.

29 июня сайт российской государственной корпорации «Роскосмоса» в очередной раз подвергся DDoS-атаке после публикации фотографий «центров принятия решений» стран НАТО. За день до этого сайт Росреестра «упал» из-за хакерской атаки.

20 июня вузы России подверглись атакам хакеров. Как сообщили тогда в Минобрнауки, вредоносный трафик шел из Европы и Северной Америки.

18 июня советник президента РФ рассказал, что DDoS-атаки на ресурсы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) производились с IP-адресов из США и Украины, Индонезии, Колумбии, Бангладеш, Таиланда, Колумбии и Бразилии.

9 июня МИД России сообщил о 22 группировках, ведущих кибератаки на критическую инфраструктуру России с Украины, из США, Грузии, Польши и других стран.