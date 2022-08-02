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Инспектора МЧС отправили под домашний арест по делу о пожаре в хостеле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест инспектора отдела надзорной деятельности управления столичного МЧС по Южному административному округу (ЮАО) Романа Сабельникова. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабельникова Романа Владимировича. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком до 29 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора МЧС Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге столицы. При этом срок его задержания был продлен на 72 часа.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве задержан Роман Сабельников. Следствие требовало избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ходе проверки в хостеле Сабельников выявил нарушения требований пожарной безопасности. Однако он необоснованно вынес предупреждение владельцам заведения и установил длительный срок выполнения предписания. Инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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До этого, 30 июля, в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) по столице сообщили о задержании руководства хостела: 55-летнего учредителя Рауфа Миронова и его 24-летней дочери Элеоноры, которая занимает должность генерального директора заведения. По местам проживания фигурантов дела уже были проведены обыски.

Пожар в хостеле произошел ночью 29 июля. Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания, в корпусе 2 дома №7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.

В результате происшествия погибли восемь человек. Причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

По словам врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Андрея Румянцева, в хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. Он добавил, что последняя проверка заведения проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб выявляли нарушения еще в 2019 году.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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