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Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Руководство сгоревшего хостела Москвы, где в результате пожара погибли восемь человек, задержано. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) по столице.

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«Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что, согласно статье 91 УПК РФ, задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. С ними проводятся следственные действия, по месту их проживания — обыски.

Следствие рассматривает различные версии причин трагедии. Одной из основных является неисправность электропроводки. Точную причину возгорания установят по итогам судебных экспертиз, уточнили в СКР по Москве.

Фигурантам уголовного дела предъявят обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.

Врио начальника Главного управления МЧС России по столице Андрей Румянцев рассказал о том, что пожарная сигнализация в хостеле была установлена, но не сработала. Он сообщил, что последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб также выявляли нарушения еще в 2019 году.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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