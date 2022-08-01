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Суд продлил задержание инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле в Москве

Суд продлил срок задержания инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пресненский суд Москвы отказался арестовать инспектора МЧС Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге столицы. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе суда.

При этом срок его задержания был продлен на 72 часа.

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабельникова Р.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, отложено на 2 августа 16:30, срок задержания обвиняемого продлен на 72 часа», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве задержан пожарный инспектор МЧС Роман Сабельников по делу о пожаре в хостеле. Следствие требовало избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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По версии следствия, в ходе проверки в хостеле Сабельников выявил нарушения требований пожарной безопасности. Однако он необоснованно вынес предупреждение владельцам заведения и установил длительный срок выполнения предписания. Инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

До этого, 30 июля, в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) по столице сообщили о задержании руководства хостела: 55-летнего учредителя Рауфа Миронова и его 24-летней дочери Элеоноры, которая занимает должность генерального директора заведения. По местам проживания фигурантов дела уже были проведены обыски.

Пожар в хостеле произошел ночью 29 июля. Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания, в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.

В результате происшествия погибли восемь человек. Причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

По словам врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Андрея Румянцева, в хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. Он добавил, что последняя проверка заведения проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб выявляли нарушения еще в 2019 году.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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