Госдума 11 августа проведет внеплановый совет

Государственная дума соберется 11 августа на внеочередной совет.

Как информирует «РИА Новости» во вторник, 2 августа, ссылаясь на источник, на совете будет поднят вопрос рассылки законопроектов, которые вносятся правительством.

В основной повестке добавятся и другие вопросы, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 15 июля, состоялось внеочередное заседание Совета ГД по инициативе Володина для обсуждения неотложных вопросов и правительственных инициатив.

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