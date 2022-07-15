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Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников — участников СВО

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о статусе ветерана для пограничников — участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

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«Закон наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих органов ФСБ, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит повысить уровень соцзащиты и реализовать права на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением мер соцподдержки.

Как отмечается, они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья, взносам на капитальный ремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и др.

Законопроект был внесен в Госдуму 11 июля. Депутаты приняли его в первом, а затем и во втором чтении 15 июля.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах. После вступления закона в силу они смогут получить меры социальной поддержки, к которым в том числе относятся налоговые льготы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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