Путин назвал достойными итоги работы весенней сессии Госдумы

Итоги работы весенней сессии Госдумы достойные, заявил 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством нижней палаты парламента и лидерами фракций.

«И все депутаты — я хочу это подчеркнуть, именно все фракции — внесли свой весомый вклад в ее общие итоги. Считаю, что результаты работы весьма достойные», — сказал он.

Госдума завершила сессию 6 июля. Она стала первой весенней в этом созыве парламента, который приступил к работе с октября 2021 года.

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