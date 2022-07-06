Выполнили норму: как Госдума завершила весеннюю сессию

В деятельности Госдумы стало меньше интриг и больше работы, хотя присутствует политическая конкуренция с сенаторами . Так итоги весенней сессии парламента оценили опрошенные «Известиями» эксперты. Сами депутаты на последнем заседании, которое прошло 6 июля, демонстрировали консолидацию оппозиции и партии власти, а также заявляли о новом повороте в жизни нижней палаты и страны . По их мнению, Россия вернулась к социальному курсу.

Хорошо поработали

Госдума в среду, 6 июля, завершила сессию. Она стала первой весенней в этом созыве парламента, который приступил к работе с октября 2021 года. Депутаты поздравляли друг друга с успешными итогами, награждали грамотами, заявляли о консолидации вокруг президента и совсем не вспоминали о COVID-19. Впрочем, еще четыре часа они ударно поработали, рассмотрев более 40 вопросов повестки . В числе самых важных и приоритетных в этот день оказались законопроекты о создании в России движения детей и молодежи, об усилении защиты персональных данных, об уголовной ответственности за действия против безопасности государства, а также о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

— Отпусков у политиков не бывает, мы с вами договорились, что профильные комитеты могут работать в Государственной думе . Наша задача со своей стороны законодательно обеспечить решение вопросов импортозамещения, мы с вами договорились, что, начиная с первого отчета представителей правительства в сентябре, будем обязательно заслушивать, насколько эффективно тот или иной министр, зампред работает со своими ведомствами по этим вопросам, — заявил, закрывая сессию, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выполнили норму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, Госдума также намерена помогать строить правовое поле ЛНР и ДНР, которые обратились за помощью в парламент.

— Давайте сделаем это как можно быстрее, также в течение летнего времени планируйте, пожалуйста, свои поездки в Луганскую и Донецкую народные республики . Затем у нас опять региональные недели, посвятим их встречам с избирателями, — вновь призвал он коллег к непрерывному труду.

Кроме того, спикер ГД отметил, что в настоящее время в портфеле нижней палаты 1203 нерассмотренные инициативы. Всего за эту сессию был принят 361 федеральный закон. Из них 63,4% — нормы прямого действия .

— Это очень важный показатель. Для сравнения: это больше на 1,5%, чем в прошлом созыве, — обратил внимание Вячеслав Володин.

Лидеры фракций в оценках итогов своей работы были солидарны. Даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который обычно выступает с критическими выпадами в отношении федеральной власти, заявил о консолидации.

— Мы поддержали позицию президента о том, что надо всё сделать для того, чтобы уничтожить нацизм и бандеровщину, которые, как пожар, распространяются по всей Европе . Мы полностью поддержали новый курс, который обязан вывести страну в пятерку ведущих держав мира, одолеть бедность и нищету и всЁ сделать для того, чтобы прорываться в новых технологиях, — заявил он.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, напомнил об ушедшем Владимире Жириновском, который предсказал события на Украине еще несколько лет назад. Он добавил, что кончина Жириновского стала большой потерей не только для партии, но и для всей страны.

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал эту сессию исторической.

— Когда-то мы будем вспоминать, с чего всё начиналось, — ратификация договоров о признании ДНР и ЛНР, обеспечение проведения специальной военной операции , — отметил руководитель фракции.

А вот лидер «Новых людей» Алексей Нечаев рассказал коллегам об итогах работы в ГД своего молодого политического проекта. По его словам, депутаты фракции стали авторами 50 законопроектов и более 300 поправок, в том числе в закон об иноагентах, о легализации криптовалюты, поддержке малого и среднего предпринимательства. Более 20 инициатив фракции реализовано полностью или частично, еще 15 — на стадии обсуждения , добавил он.

Интриг меньше

Депутаты в разговоре с «Известиями» отметили, что им пришлось работать в очень непростых внешнеполитических условиях.

— Важно отметить, что санкции никак не повлияли на законодательный настрой парламента. Нами было сделано всё возможное для поддержки людей, бизнеса, экономики, многодетных семей, военнослужащих . Конечно, всё это было принято в совместной и тесной работе с президентом и правительством, — заявил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что эта сессия стала началом новой политической истории парламента и России. Идет мощный разворот страны, который как ни старались не смогли сделать все социалистические и левые партии за много лет, отметил политик.

— Основная повестка, с которой нам пришлось работать, связана с началом гибридной войны, которая была объявлена Западом России. Она побудила нашу власть отказаться от капиталистических принципов и вернуться к социализации общества и экономики . Нами был принят ряд антисанкционных законов, которые в основном были предложены правительством, — пояснил он «Известиям».

Выполнили норму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, эсеры тоже разработали целый пакет антисанкционных законов, рассмотрение которых впереди.

По мнению экспертов, эта сессия особенно отличалась слаженностью работы всех фракций, которые выполнили все законодательные задачи, поставленные парламенту Владимиром Путиным.

— Весенняя сессия Думы была прямо обусловлена президентским влиянием , наполнена президентскими и правительственными инициативами. Основной содержательный стержень сессии — законодательное обеспечение контрсанкционных мер и импортозамещения . Депутатам зачастую приходилось работать «с колес», в экстренном режиме, — отметил в разговоре с «Известиями» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По его мнению, безусловно, депутаты ждали послания главы государства, и оно состоится в течение следующей осенней сессии.

— Это предусмотрено Конституцией и обусловлено политической логикой. Думаю, президент может обратиться к парламенту после завершения основной фазы спецоперации, — считает эксперт.