Мантуров, Рогозин, Борисов — кадровые перестановки в РФ. Главное

В пятницу, 15 июля, в правительстве России произошли кадровые перестановки. Глава Минпромторга Денис Мантуров стал вице-премьером, а вице-премьер Юрий Борисов назначен на должность главы госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Главное об изменениях в составе правительства страны — в материале «Известий».

По указу Путина

Председатель правительства страны Михаил Мишустин 12 июля предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера. Новая должность в кабмине была учреждена решением президента РФ Владимира Путина в тот же день. Таким образом число вице-премьеров в правительстве выросло с 10 до 11.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с «Известиями» отметил, что Мантуров многого достиг на посту министра промышленности за время своей работы и в дальнейшем имеет немалые перспективы.

«Он прекрасно осознает важность докапитализации крупных промышленных холдингов, необходимость формирования системы прогнозов и планирования как развития новых наукоемких цифровых отраслей, так и подготовки промышленных кадров», — отметил парламентарий.

По словам Гаврилова, сейчас ключевой задачей для правительства страны является импортозамещение, прежде всего в области развития высоких технологий и создания целых отраслей, как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей. И Мантуров со своим опытом в качестве вице-премьера сможет правильно поставить задачи и направить их по необходимой траектории, уверен Гаврилов.

Он подчеркнул, что Мантурову «удалось немало сделать для развития не только военного, но и гражданского авиастроения, а также заложить основу для потенциального рывка развития отечественного авиастроения».

Кроме того, 15 июля Путин освободил от должности и заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Теперь он возглавляет государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», главой которой до этого момента был Дмитрий Рогозин. В пятницу указом президента он был освобожден от занимаемой должности.

Причины смены кадров в правительстве РФ

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян объяснил «Известиям», почему сложилась именно такая кадровая перестановка.

«Я думаю, что поскольку Мантурову приходилось заниматься более широким профилем в части промышленности и торговли, чем приходилось Борисову, было принято решение, что в рамках антикризисной политики, санкционных проблем и в рамках структурной перестройки экономики, его компетенции сейчас требуют другого статуса и полномочий. Борисов, чтобы не создавать искусственного разделения полномочий, переходит в Роскосмос», — пояснил аналитик.

Он напомнил, что Борисов в свое время курировал Военно-промышленный комплекс, а «Роскосмос» тоже является областью технологий. Так, как указал Кирьян, примерно одинаковые проблемы и задачи.

«От Мантурова будут ждать согласованной работы по различным отраслевым стратегиям. Если мы, например, говорим о розничной торговле, товаропроизводящих цепочках, то у Мантурова большой опыт взаимодействия и с Минсельхозом и с производителями, и с товаропроводящей цепочкой. У него хорошая экспертиза на то, как формируется цена, каналы поставок и др. Наверное, он будет четко следить за балансом производителей и потребителей», — отметил аналитик.

Биографии

Мантуров родился 23 февраля 1969 в Мурманске. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 1998 году он работал заместителем генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Следующие несколько лет он занимал руководящие должности на других промышленных предприятиях и корпорациях.

В 2007 года распоряжением правительства РФ был назначен заместителем министра промышленности и энергетики страны. В феврале 2012 — исполняющим обязанности главы Минпромторга, спустя несколько месяцев Мантуров уже стал главой министерства.

Рогозин родился в 1963 году в Москве. Окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1988 году — экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

Много лет активно занимался политической деятельностью. С 23 декабря 2011 по 2018 год Рогозин был заместителем председателя правительства РФ, председателем коллегии военно-промышленной комиссии РФ, наблюдательного совета «Роскосмоса», наблюдательного совета Фонда перспективных исследований и др.

В 2018 году Рогозин возглавил «Роскосмос». При нем были начаты работы по второй и третьей очереди строительства космодрома Восточный. Было начато строительство одноименного аэропорта на космодроме «Восточный». Также началось возведение Национального космического центра. Были продолжены работы по созданию космического корабля «Орел» и началось создание нового космического корабля «Орленок». Стартовало проектирование «Национальной орбитальной космической станции».

Борисов родился в 1956 году. Окончил Калининское суворовское военное училище и поступил в Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны.

С 1978 года проходил службу в Вооруженных силах СССР на офицерских должностях. В 2004-м стал начальником управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности. С октября 2007 года — заместителем руководителя Федерального агентства по промышленности.

В 2008 году Борисов был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ. В 2011-м году был назначен первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Спустя год указом Путина был назначен заместителем министра обороны РФ. В 2018 году Путин назначил его на должность, с который сегодня и освободил.