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Госдума разрешила тратить материнский капитал на оплату частных садов

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Фото: ТАСС/Sebastian Gollnow
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Средства материнского капитала теперь можно направлять на оплату частных детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями. Соответствующий законопроект в пятницу, 15 июля, приняла Госдума.

Деньги на почву: использование маткапитала могут расширить на покупку земли
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Законопроект внесли в нижнюю палату парламента еще в ноябре 2019 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что документ направлен «на повышение доступности дошкольного образования».

«Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность», — сказал, комментируя инициативу, Володин.

Авторами проекта закона стали более 80 депутатов Госдумы.

Ранее, в конце июня, сообщалось, что размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может подняться до 680 тыс. рублей, на второго — практически до 900 тыс. рублей. Такие данные указаны в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), который разработало Министерство труда и социальной защиты.

Согласно проекту, прогноз выплат подсчитан с учетом прогноза темпов роста инфляции, которая в 2022 году составит 17,5%, а в 2024-м вернется к запланированному уровню 4%.

В прошлом месяце также стало известно о разработке проекта закона, который предусматривает возможность тратить маткапитал на покупку земельных участков. Проект обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму.

Тогда же омбудсмен Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств маткапитала для лечения детей.

Помимо этого правительство просят разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Такое предложение, в частности, в конце мая поступило в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой от зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

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