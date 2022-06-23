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Маткапитал на первого ребенка в РФ может вырасти почти на треть к 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может подняться до 680 тыс. рублей, на второго — практически до 900 тыс. рублей. Такие данные указаны в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), который разработало Минтруда и соцзащиты.

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«В 2023 году — на рождение 1-го ребенка 616,3 тыс. рублей и на 2-го — 814,4 тыс. рублей; в 2024 году — на рождение 1-го ребенка 653,9 тыс. рублей и на 2-го — 864,1 тыс. рублей; в 2025 году — на рождение 1-го ребенка 680,1 тыс. рублей и на 2-го — 898,7 тыс. рублей», — говорится в документе.

Как пишет «Газета.Ru», согласно проекту, прогноз выплат подсчитан с учетом прогнозов темпов роста инфляции, которая в 2022 году составит 17,5%, а в 2024 году вернется к запанированному уровню в 4%.

Кроме того, расходы на выплаты накопительных пенсий в следующем году запланированы в сумме 4,9 млрд рублей, в 2024-2025 годах — 6,8 млрд рублей и 8,9 млрд рублей соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2023-м будет отведено 27,9 млрд рублей, а в 2024-2025 годах — 28,1 млрд и 28,9 млрд, сказано в документе.

Ранее в этот день сообщалось о разработке проекта закона, который предусматривает возможность тратить маткапитал на покупку земельных участков. Сейчас проект обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму. На данный момент материнский капитал можно использовать на строительство дома, но, не имея земли, реализовать это право сложно, подчеркнули в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).

6 июня омбудсмен Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств маткапитала для лечения детей.

С 1 февраля в России на 8,4% увеличился размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат за счет индексации.

В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей. Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или направить в накопительную часть пенсии мамы , а также на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

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