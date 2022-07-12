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Выходят и заходят: зачем депутаты ГД внезапно вернутся в Москву

И что кроме правительственных законопроектов может обсуждаться на внеочередном заседании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Лидеры фракций во вторник, 12 июля, проведут консультации со спикером Госдумы Вячеславом Володиным по вопросам внеочередного пленарного заседания, которое пройдет в ближайшую пятницу. Об этом «Известиям» сообщили в нижней палате. Официально спикер связал проведение заседания с необходимостью принять ряд законопроектов, которые требуют немедленного рассмотрения. Как пояснили депутаты, вопросов на повестке более 60. Источники «Известий» и эксперты допускают, что возращение депутатов из регионов в Москву может быть связано с кадровыми решениями, которые должна утвердить Госдума.

Не требует отлагательств

Как выяснили «Известия», причиной внеочередного заседания Госдумы 15 июля могут стать, в том числе кадровые решения. Об этом рассказал источник в нижней палате. Однако официально эту информацию подтверждать в ГД не стали.

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— 12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет консультации с лидерами фракций. Возможно, речь пойдет о каких-то серьезных решениях. Но что конкретно будет обсуждаться, сказать не могу, — сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — за правду» Олег Нилов.

Его коллега зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что необходимость проведения заседания связана с рассмотрением вопросов, обусловленных ситуацией в стране и в мире.

— Наша фракция примет участие в этом заседании и будет готовить свои предложения для рассмотрения. У Госдумы есть не только кадровые полномочия, но и ряд других. Например, объявление амнистии. О чем именно будет идти речь, будет зависеть от того какое решение примет Совет Госдумы в пятницу утром, формируя повестку, что предложат фракции и другие субъекты законодательной инициативы, — пояснил политик.

Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев отметил, что на заседании совета 11 июля ни о каких кадровых решениях речи не было.

До четверга, 14 июля, мы ждем от правительства внесения новых законопроектов, — отметил он не став конкретизировать, какие это будут инициативы.

В «Единой России» уточнять детали повестки не стали.

— Необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование. Поэтому на совете обсуждалась повестка на 15 число, планируется рассмотреть 60 с небольшим вопросов, — немногословно сообщил глава фракции Владимир Васильев в своем официальном Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь уточнил, что с 4 июля на рассмотрение палаты поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

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— Совет Государственной Думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики, — сообщил он.

По его словам, задача парламентариев — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, подчеркнул Вячеслав Володин

Как выяснили «Известия», сейчас разъехавшихся в регионы депутатов обзванивают на предмет их возвращения в Москву. Еще одно заседание совета Госдума планирует провести 15 июля в 10.00. А собственно заседание нижней палаты намечено на 12.00. В этот же день может пройти и внеплановое заседание Совета Федерации.

Ранее СМИ сообщили о возможной отставке с поста главы Счетной палаты Алексея Кудрина, однако позже руководитель департамента внешних коммуникаций ведомства Павел Демидов опроверг эту информацию.

«Известия» направили запрос в Счетную палату и правительство с просьбой прокомментировать предполагаемые кадровые перестановки, а также законопроектные решения.

Необычное заседание

По мнению экспертов, возвращение депутатов из регионов к работе в Москве выглядит очень странно. Сложно поверить, что причиной стали только правительственные законопроекты, которые депутаты не успели рассмотреть.

— Как минимум, что-то сбойнуло в системе управления, если предположить, что причиной стали обычные вопросы, которые депутаты недорассмотрели. Хотя зачем-то уже закрыли весеннюю сессию и объявили о трех региональных неделях, — пояснил «Известиям» директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

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Эксперт напомнил, что Вячеслав Володин очень опытный спикер, а на закрытии сессии уже было сказано, что план законодательной работы депутатами выполнен.

— Поэтому сейчас у всех возникают вопросы и предположения. Лично я полагаю, что речь может идти об инициативах правительства, направленных на минимизацию санкционного давления в контексте некой свободы действий кабмина, — предположил он.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Известиями» заметил, что различные вбросы начались практически сразу после появления информации о проведения заседания.

— Писали и об объявлении войны Украине, и о всеобщей мобилизации, о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. Но с моей точки зрения все это не очень правдоподобно, исходя из нынешней ситуации на фронте, где все складывается в пользу российских военных, — пояснил эксперт.

По его словам, скорее речь, может идти о решении каких-то экономических вопросов или кадровых перестановках. Как известно, ранее Госдуму наделили новыми полномочиями, поэтому не исключено, что это связано с новыми назначениями, предположил эксперт.

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