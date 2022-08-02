Посол РФ в Сербии заявил о роли США и ЕС в конфликте в Косово

За конфликтом между Приштиной и Белградом стоят США и Евросоюз. Об этом 2 августа заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Я этим перебрасываю мостик к вашему второму правильному вопросу: «Кто за этим стоит». Приштина, разумеется. но главное, конечно, что за Приштиной стоит Вашингтон и стоит Евросоюз. <…> В данном случае Евросоюз так же, как и в случае с Украиной, как в случае с антироссийскими санкциями, вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как власти самопровозглашенной республики потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Издание «Вечерние новости» написало, что перед новой базой пограничной полиции Косово недалеко от административного пункта Ярине распределены бойцы подразделения быстрого реагирования с оружием. Кроме того, стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.