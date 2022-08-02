В разведке Украины признали консультации с США перед ударами HIMARS

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед ударами с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS консультируются с США. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.

Он не стал уточнять, ставят ли ВСУ задачи непосредственно перед британскими и американскими спутниками, однако отметил, что у военных есть хорошие спутниковые снимки.

«У нас очень хорошее сотрудничество с нашими партнерами в Великобритании в этой области. У нас очень хорошие связи со всеми родственными спецслужбами», — подчеркнул Скибицкий.

Предполагается, что Вашингтон может отменить нанесение ударов, если будет недоволен намеченной целью.

По словам Сибицкого, для нанесения ударов HIMARS ВСУ используют данные, которые получают в режиме реального времени.

Представитель главного управления разведки отметил, что США не занимаются прямым целеполаганием для РСЗО, так как не хотят считаться участником конфликта.

Ранее в этот день представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что украинские войска обстреляли город Стаханов. ВФУ выпустили три ракеты из американских РСЗО HIMARS.

До этого, 30 июля, стало известно, что ВСУ нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS по району Каховской гидроэлектростанции Херсонской области.

При этом глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что система ПВО Херсонской области отразила все удары украинских военных из РСЗО HIMARS по Каховской гидроэлектростанции.

Накануне сообщалось, что в Еленовке в Донецкой Народной Республике были обнаружены обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США РСЗО HIMARS. Удар был нанесен в ночь на пятницу. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

Ранее, 27 июля, полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил изданию The Drive, что запасы ракет к РСЗО HIMARS могут закончиться на Украине уже через четыре месяца.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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