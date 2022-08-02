Белый дом счел несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 1 августа, назвала предложения Москвы по обмену заключенными несерьезными.

Отмечается, что речь может идти об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и баскетболистку Бритни Грайнер, однако Жан-Пьер не стала уточнять детали сделки.

«Было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным», — сказала она.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США заинтересованы в добросовестном диалоге с российской стороной, чтобы освободить своих граждан.

Ранее, 30 июля, экс-президент США Дональд Трамп назвал предложенный обмен заключенными «не очень хорошей сделкой».

До этого, 27 июля, телеканал CNN сообщил, что американский лидер Джо Байден одобрил сделку по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки.

По данным канала, предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В тот же день стало известно о планах госсекретаря США Энтони Блинкена провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темой переговоров должна стать судьба американских граждан, арестованных в России.

Как сообщил «Известиям» высокопоставленный осведомленный источник, РФ не считает равнозначным обмен американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, так как статья Уилана — шпионаж — не предполагает обмена на гражданского.

Ранее, 15 июня, Мосгорсуд вынес приговор гражданину США Полу Уилану. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против РФ. Следствие в отношении Уилана окончательно завершилось в феврале 2020 года. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс.

Спортсменка Бриттни Грайнер, член Национальной баскетбольной ассоциации, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США, была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля отметил отсутствие политических мотивов в аресте спортсменки.