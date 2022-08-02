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РФ отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Постпредство РФ при ООН отвергло обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила делегация РФ на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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«В заявлении госсекретаря США Блинкена в ходе 10-й обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Полностью отвергаем подобные обвинения», — говорится в заявлении делегации.

Отмечается, что на Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности.

Ранее, 30 июля, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Великобритания, Польша и США являются соучастниками Вооруженных сил Украины в обстрелах Запорожской АЭС, так как передавали Киеву оружие.

До этого, 27 июля, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что атаки Запорожской атомной электростанции со стороны Киева могут привести к катастрофе.

В этот же день замдиректора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

Между тем Москва 25 июля предостерегла киевские власти от дальнейших провокаций в районе Запорожской АЭС.

Ранее, 22 июля, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область призывает ООН оказать содействие в принуждении Украины к миру после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Атака прошла с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.

20 июля беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Повреждений АЭС удалось избежать, однако в результате атак ВСУ были ранены 11 сотрудников АЭС.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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