Власти назвали Запад соучастником обстрелов Запорожской АЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов 30 июля заявил, что Великобритания, Польша и США являются соучастниками ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС, так как передавали Киеву оружие.

«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24»

Ранее, 30 июля, в ВГА Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли удар по колонне с гуманитарными грузами, идущей в Энергодар, используя беспилотники. Отмечается, что в результате атаки уничтожены авто с гумпомощью, повреждены три жилых дома и еще несколько зданий.

Ранее, 29 июля, украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по поселку Сосновый Бор в Энергодаре, в котором проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС). Отмечалось, что в результате теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровской, жертв нет.

20 июля беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Повреждений АЭС удалось избежать, однако в результате атак ВСУ были ранены 11 сотрудников АЭС.

На следующий день группировка сил российских войск противовоздушной обороны (ПВО) была усилена в Энергодаре. А заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил в свою очередь, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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