Вооруженные силы Украины нанесли с помощью беспилотника удар по поселку Сосновый Бор в Энергодаре, в котором проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила 28 июля пресс-служба в администрации города.

«Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор городе Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровской. Жертв удалось избежать», — передает сообщение «РИА Новости».

20 июля беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Повреждений АЭС удалось избежать, однако в результате атак ВСУ были ранены 11 сотрудников Запорожской АЭС.

На следующий день группировка сил российских войск противовоздушной обороны (ПВО) была усилена в Энергодаре. А заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил в свою очередь, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

Украинские боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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