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ВСУ нанесли удар по колонне с гуманитарным грузом для жителей Энергодара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на субботу, 30 июля, нанесли удар по колонне, доставлявшей гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области. Пострадавших нет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

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«Украинские вооруженные формирования нанесли удар по колонне, доставлявшей в Энергодар гуманитарный груз для жителей города. Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БПЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале ВГА Энергодара.

Отмечается, что в результате атаки уничтожены авто. гумпомощью, повреждены три жилых дома и еще несколько зданий.

Ранее, 29 июля, украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по поселку Сосновый Бор в Энергодаре, в котором проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС). Отмечалось, что в результате теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровской, жертв нет.

20 июля беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Повреждений АЭС удалось избежать, однако в результате атак ВСУ были ранены 11 сотрудников АЭС.

На следующий день группировка сил российских войск противовоздушной обороны (ПВО) была усилена в Энергодаре. А заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил в свою очередь, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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