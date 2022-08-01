Реклама
Прямой эфир
Мир
Лондон ослабил санкции против РФ в сфере страхования авиационной отрасли
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена
Мир
СМИ сообщили о визите Пелоси на Тайвань 2 августа
Мир
Макрон пообещал Зеленскому выделить финансовую помощь Украине
Мир
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая – Константиновка
Мир
Китай сообщил о начале морских военных учений около Тайваня
Мир
Посла России вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях
Мир
В ЕК признались в отсутствии €8 млрд для кредита Украине
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Мир
Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
Повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат

Sokolov решила выйти на IPO в течение пары лет

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская ювелирная компания Sokolov планирует выйти на IPO в течение одного-двух лет. Об этом заявил журналистам в понедельник, 1 августа, управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.

Соколов отметил, что какие это будут площадки — пока вопрос открытый, всё будет зависеть от ситуации на рынке.
По словам топ-менеджера, до конца следующего года планируется открыть дополнительно 600 магазинов сети и 250 франчайзинговых, общее число которых достигнет около 1,3 тыс. точек.

Для этого потребуется порядка 9 млрд рублей инвестиций, около 5 млрд рублей из которых Sokolov собирается привлечь с рынка.

В ноябре 2021 года Соколов заявлял Reuters, что Sokolov собирается провести двойное IPO — на биржах в Москве и Нью-Йорке в 2023 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022