Sokolov решила выйти на IPO в течение пары лет

Российская ювелирная компания Sokolov планирует выйти на IPO в течение одного-двух лет. Об этом заявил журналистам в понедельник, 1 августа, управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.

Соколов отметил, что какие это будут площадки — пока вопрос открытый, всё будет зависеть от ситуации на рынке.

По словам топ-менеджера, до конца следующего года планируется открыть дополнительно 600 магазинов сети и 250 франчайзинговых, общее число которых достигнет около 1,3 тыс. точек.

Для этого потребуется порядка 9 млрд рублей инвестиций, около 5 млрд рублей из которых Sokolov собирается привлечь с рынка.

В ноябре 2021 года Соколов заявлял Reuters, что Sokolov собирается провести двойное IPO — на биржах в Москве и Нью-Йорке в 2023 году.