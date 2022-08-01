Историк оценил призыв Пристайко вернуть треть зарубежного имущества СССР

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в понедельник, 1 августа, заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.

«Можно поразиться наглости господина Пристайко. Россия является единственной правопреемницей Советского Союза... Решение об этом было принято и закреплено на международном правовом уровне. Оно было связано в том числе с тем, что Россия взяла обязательства по выплате долгов всего Советского Союза и не делила их на республики. Весь совокупный долг СССР был выплачен Россией», — подчеркнул историк в беседе с RT.

Шаповалов отметил, что если рассуждать, используя логику Пристайко, то Киев должен был выплатить как минимум треть этих долгов, чтобы претендовать на часть имущества.

«Естественно, этого сделано не было. И это не может быть сделано по определению, потому что Украина — беднейшее государство Европы и в долгах как в шелках», — добавил он.

По словам Шаповалова, подобные высказывания «абсолютно беспочвенны» и разрушают всю систему международных отношений.

Ранее в этот день Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть ей хотя бы одну третью часть имущества, которое осталось у Москвы за границей, после того как она взяла на себя долги Советского Союза, сообщает телеканал «360».

Дипломат упомянул, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. При этом Украина, по его словам, с этим согласилась, но не ратифицировала документы, передает НСН.

21 июля первый заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что министерство юстиции США адресовало конгрессу просьбу о передаче арестованного имущества РФ в пользу беженцев с Украины.

10 июля газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

5 июля посол РФ в Лондоне Андрей Келин допустил конфискацию российских активов Великобританией. По его словам, подобные действия ударят по репутации королевства. Днем ранее газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

Россия в 1993 году взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, с тем что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР, сообщается на сайте kp.ru. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин, Москва все долги погасила. А свои обязательство о передаче России зарубежных активов выполнили не все. Так поступил ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил глава государства.