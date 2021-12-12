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Путин отметил невыполнение Киевом обязательств вернуть России активы СССР

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Украина до сих пор не выполнила обязательство вернуть России активы бывшего СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история», показанном 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

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По его словам, она должна была сделать это в обмен на погашение ее внешнего долга.

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза», — напомнил президент РФ.

По его словам, долги были погашены, но обязательство о передаче Москве зарубежных активов выполнили не все. Так поступили ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил Путин.

Ранее в этот день глава государства назвал трагедией распад СССР. По мнению президента, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.

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