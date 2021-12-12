Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
Общество
В России за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса
Мир
В Кремле опровергли версии о попытках Байдена напугать Путина
Наука
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
Мир
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
Спорт
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Общество
Путин поздравил с 70-летием путешественника Федора Конюхова
Общество
СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна
Мир
G7 предупредят РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину
Сюжет:

Путин назвал распад СССР трагедией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Распад СССР стал для президента России Владимира Путина трагедией. Об этом глава государства заявил в фильме «Россия. Новейшая история», показанном 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

30 лет в одиночестве: как изменились постсоветские страны
«Известия» сравнили основные экономические и демографические показатели бывших советских республик и ныне независимых государств

По его словам, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.

«Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — подчеркнул он.

7 декабря замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила в ходе выступления в конгрессе об опасениях США, что Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она отметила, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния.

В тот же день Путин заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.

В июне российский лидер также отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения, добавил президент РФ.

Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, «кладовой» различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил Путин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021