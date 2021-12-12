Путин назвал распад СССР трагедией

Распад СССР стал для президента России Владимира Путина трагедией. Об этом глава государства заявил в фильме «Россия. Новейшая история», показанном 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.

«Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — подчеркнул он.

7 декабря замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила в ходе выступления в конгрессе об опасениях США, что Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она отметила, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния.

В тот же день Путин заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.

В июне российский лидер также отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения, добавил президент РФ.

Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, «кладовой» различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил Путин.