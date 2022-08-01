СМИ назвали дату возможного визита Пелоси на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа и встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь. Об этом 1 августа сообщила тайваньская газета China Times.

После посадки американский политик может провести на острове ночь и в среду, 3 августа, встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь. Кроме того, в планах Пелоси встречи с другими официальными лицами Тайваня, после которых уже 3 августа она покинет остров.

По словам экспертов, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под надуманным предлогом. Обсуждается «внезапная неисправность самолета» или другая чрезвычайная ситуация.

Однако даже в таких обстоятельствах в случае прибытия Пелоси на Тайвань не удастся избежать конфликта Китая и США, говорится в публикации.

МИД Тайваня эту информацию не комментирует.

1 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур. Детали своей поездки в страны Азии она рассказала ранее в тот же день.

Помимо Сингапура американский парламентарий посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Азиатское турне третьего по статусу американского политика привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя 31 июля вероятный отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, заявил о том, что подобный жест демонстрирует неготовность Вашингтона к военной конфронтации с Пекином. По его мнению, Китай одержал моральную победу в этой ситуации.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.