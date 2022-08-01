Магазины H&M не открылись в Москве 1 августа

Магазины торговой марки H&M не откроются в Москве 1 августа. Об этом «Известиям» сообщил сотрудник сети в торговом центре «Авиапарк» рядом со станцией метро «Аэропорт».

При этом у входа в магазин уже начали собираться люди.

Как пояснил источник, решение было принято, чтобы избежать ажиотажа из-за попавшей в медиа информации об открытии магазинов.

29 июля в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» рассказали «Известиям» об открытии ритейлером H&M Group распродажи в регионах России после 20 августа. Отмечалось, что компания уже предупредила об этом управляющих торговыми центрами в городах-миллионниках.

Днем ранее на странице H&M во «ВКонтакте» появилась информация, что ритейлер собирается возобновить работу в Белоруссии в августе. Магазины сети перестали работать в Минске и Гродно с 3 марта.

Об уходе из России H&M объявила 18 июля. В конце июня появилась информация, что временное закрытие торговых точек в России, Белоруссии и на Украине стоило компании 1,2 млрд рублей во II квартале 2022 года.

28 июля Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса H&M в России. 23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе.