Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты на 6 месяцев
Мир
Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников
Мир
Более 3 млн беженцев прибыло на территорию РФ с Украины и из Донбасса
Мир
ВСУ обстреляли территорию больницы в Ясиноватой из «Ураганов»
Мир
В Сербии отметили усилия Белграда по влиянию на Приштину
Общество
Метеоролог предупредил о жаре в Москве до 32 градусов
Мир
Генсек ООН приветствовал выход первого судна с зерном из Одессы
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после атаки на штаб ЧФ в Севастополе
Мир
В Японии прогнозируют рост цен на почти 2,5 тыс. наименований продуктов
Мир
В Японии заявили об отступлении США из-за отмены визита Пелоси на Тайвань
Мир
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение в составе Украины
Мир
В США заявили о «выбившем дух» из Байдена Си Цзиньпине
Сюжет:

Магазины H&M не открылись в Москве 1 августа

0
Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магазины торговой марки H&M не откроются в Москве 1 августа. Об этом «Известиям» сообщил сотрудник сети в торговом центре «Авиапарк» рядом со станцией метро «Аэропорт».

При этом у входа в магазин уже начали собираться люди.

Как пояснил источник, решение было принято, чтобы избежать ажиотажа из-за попавшей в медиа информации об открытии магазинов.

29 июля в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» рассказали «Известиям» об открытии ритейлером H&M Group распродажи в регионах России после 20 августа. Отмечалось, что компания уже предупредила об этом управляющих торговыми центрами в городах-миллионниках.

Общее вместо: на площади H&M претендуют универмаги российских дизайнеров
Какие еще иностранные фэшн-бренды могут покинуть Россию в ближайшее время

Днем ранее на странице H&M во «ВКонтакте» появилась информация, что ритейлер собирается возобновить работу в Белоруссии в августе. Магазины сети перестали работать в Минске и Гродно с 3 марта.

Об уходе из России H&M объявила 18 июля. В конце июня появилась информация, что временное закрытие торговых точек в России, Белоруссии и на Украине стоило компании 1,2 млрд рублей во II квартале 2022 года.

28 июля Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса H&M в России. 23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022