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В Минпромторге сообщили о выставлении бизнеса H&M в России на продажу

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Фото: TASS/EPA/ANATOLY MALTSEV
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Ритейлер H&M решил выставить свой бизнес в России на продажу. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России, поступившем в редакцию «Известий» в четверг, 28 июля.

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«Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации на потребительском рынке, делая особый акцент на отслеживании статуса иностранных компаний. H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что покупатель может быть не из РФ, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран.

Государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями, а также поддерживает инвесторов, приобретающих активы покидающих российский рынок компаний, рассказали в Минпромторге.

Ранее в четверг источники газеты «Коммерсант» сообщили, что H&M пытается продать бизнес в России. Согласно данным издания, компания направила предложение о покупке российского бизнеса в том числе ритейлерам Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela).

В пакет выставленных на продажу активов входят права аренды около 170 магазинов в 65 городах, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов. Также туда входят распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м. и запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.

О планах H&M закрыть магазинв РФ и прекратить деятельность на территории страны сообщалось 18 июля. В конце того же месяца появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизе в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

27 июля в H&M объявили, что товары на распродаже, которая начнется в августе в офлайн-магазинах, будут реализовывать без скидок.

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