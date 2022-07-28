Источники раскрыли подробности продажи бизнеса H&M в России

Торговая сеть H&M, заявившая об уходе с российского рынка, пытается продать местный бизнес. Подробности поиска нового владельца в четверг, 28 июля, раскрыли источники газеты «Коммерсант», знакомые с вопросом.

В пакет выставленных на продажу активов входят права аренды около 170 магазинов в 65 городах, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов. Туда же входят распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м. и запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.

Как сообщает газета, компания направила предложение о покупке российского бизнеса крупнейшим ритейлерам, среди которых Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela).

О планах H&M закрыть свои магазины и прекратить деятельность на территории РФ сообщалось 18 июля. В конце июня появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизе в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

27 июля в H&M объявили, что товары на распродаже, которая начнется в августе в офлайн-магазинах, будут реализовывать без скидок.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.