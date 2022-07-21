H&M распродаст товары в России по полной цене

Торговая сеть H&M объявила, что товары на распродаже, которая начнется в августе в офлайн-магазинах, будут реализовывать по полной цене. Об этом в четверг, 21 июля, сообщается на официальном сайте сети.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 июля, H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ.

Ранее, 29 июня, появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило шведской компании H&M Group во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина — это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.