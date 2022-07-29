H&M возобновит работу в Белоруссии в августе

Торговая сеть H&M планирует возобновить работу в Белоруссии в августе. Информация об этом появилась на станице компании в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 28 июля.

«Магазины H&M в Белоруссии возобновят работу в августе», — говорится в сообщении.

Магазины сети прекратили свою работу в Минске и Гродно с 3 марта.

Об уходе из России компания H&M объявила 18 июля. В конце июня появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей.

28 июля Минпромторг России сообщил о продаже бизнеса компании в России. Как отметили в министерстве, потенциальным покупателем H&M могут стать игроки рынка из дружественных стран.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.