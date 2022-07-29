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H&M откроет магазины в регионах России в конце августа

Магазины H&M заработают в регионах России в конце августа
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Ритейлер H&M Group планирует запустить распродажу в регионах России после 20 августа. Компания уже предупредила об этом управляющих торговыми центрами в городах-миллионниках. Об этом «Известиям» рассказали в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» в пятницу, 29 июля.

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«Точные даты в регионах по-прежнему неизвестны, так же как и в Москве», — сказали в компании.

«Известия» отправили запрос ритейлеру.

В СТЦ уточнили, что компания будет продавать товары по своим обычным ценам, без предоставления скидки. Причем покупателям предложат весеннюю коллекцию: вещей актуального сезона фирма не представит.

Накануне на странице H&M во «ВКонтакте» появилась информация, что ритейлер собирается возобновить работу в Белоруссии в августе. Магазины сети перестали работать в Минске и Гродно с 3 марта.

Об уходе из России H&M объявила 18 июля. В конце июня появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило компании 1,2 млрд рублей во II квартале 2022 года.

28 июля Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса H&M в России. Потенциальным покупателем могут стать игроки рынка из дружественных стран.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

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