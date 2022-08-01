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Генсек ООН приветствовал выход первого судна с зерном из Одессы

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Фото: REUTERS/Press service of the Ukrainian Naval Forces Command
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Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал выход первого судна с зерном из порта Одессы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 августа на его странице в Twitter.

По его словам, выход судна Razoni с зерном стал коллективным достижением объединенного координационного центра. Гутерриш выразил надежду, что выход судна с зерном из порта Одессы вернет необходимую стабильность в глобальной продовольственной безопасности.

«Генеральный секретарь приветствует их усилия и благодарен Турции за ее лидерство», — говорится в документе.

Ранее в этот день судно с грузом вышло из одесского порта. За движением судна следят турецкие спутники и беспилотники.

В минобороны страны ожидают, что судно придет в Стамбул 2 августа. 29 июля минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.

Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН
И когда подписанные в Стамбуле документы вступят в действие

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими военными портов оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. Генеральный секретарь ООН назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

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