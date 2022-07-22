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Генсек ООН назвал сделку по зерну важнейшим своим достижением

Генсек ООН Гутерриш счел урегулирование зернового вопроса важнейшим достижением в своей карьере
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за все время пребывания на посту. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил зампредставителя генсека Фархан Хак.

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«Мне сложно провести глобальный исторический анализ события в то же день, когда оно произошло. Очевидный ответ - время покажет. Но, как сказал сам генеральный секретарь одному из вас неделю назад, если соглашение будет заключено, оно станет самым значительным достижением за все время его пребывания на этом посту», — поделился он в ходе брифинга.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу подписал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Он отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет.

Тогда же СМИ сообщили, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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