Генсек ООН назвал сделку по зерну важнейшим своим достижением
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за все время пребывания на посту. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил зампредставителя генсека Фархан Хак.
«Мне сложно провести глобальный исторический анализ события в то же день, когда оно произошло. Очевидный ответ - время покажет. Но, как сказал сам генеральный секретарь одному из вас неделю назад, если соглашение будет заключено, оно станет самым значительным достижением за все время его пребывания на этом посту», — поделился он в ходе брифинга.
Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу подписал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Он отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет.
Тогда же СМИ сообщили, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.
23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.
13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.
В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.
Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.