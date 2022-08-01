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Вышедшее из порта Украины судно с зерном отслеживают турецкие спутники

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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
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За движением судна с зерном, которое вышло из порта Украины, следят турецкие спутники и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил 1 августа телеканал A Haber.

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В минобороны страны ожидают, что первое судно Razoni с зерном, которое покинуло порт Одессы, достигнет Стамбула 2 августа.

«Судно продолжит прибывать в порт назначения после досмотра, который пройдет в Стамбуле», — говорится в сообщении военного ведомства Турции.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что из порта Одессы отправилось первое судно с зерном. Согласно достигнутым договоренностям, первым из порта должно было выйти груженное кукурузой судно под флагом Сьерра-Леоне и направиться в Ливан, пишет «Газета.Ru».

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими военными портов оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

29 июля минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

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