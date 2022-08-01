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Миссия под эгидой НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться при угрозе стабильности

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При угрозе стабильности на севере Косово Североатлантический альянс готов вмешаться. Об этом сообщило представительство миссии НАТО «Силы для Косово» (KFOR) на своем Twitter-аккаунте 1 августа.

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«Общая ситуация с безопасностью в северном муниципалитете Косово [продолжает оставаться] напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность [в регионе] будет поставлена под угрозу», — говорится в публикации.

Добавляется, что KFOR призывает стороны возобновить переговоры и отмечает важность их продолжения для установления мира и безопасности в регионе.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун допустил, что непредсказуемость премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе. Ранее Вучич предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

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