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Политолог Солонников возложил вину за конфликт в Косово на НАТО

Политолог Дмитрий Солонников: провокация в Косово была организована НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Провокация в регионе Косова и Метохия была организована Североатлантическим альянсом для того, чтобы избавиться от президента Сербии Александра Вучича. Такое мнение 31 июля высказал в беседе с «Известиями» политолог Дмитрий Солонников.

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«Это действительно смоделированная ситуация. Мы помним, как в июне [канцлер ФРГ Олаф] Шольц выставлял ультиматум Вучичу, что Сербия должна ввести антироссийские санкции и признать Косово. Вучич на это не пошел, соответственно это спланированная организованная провокация Евросоюза, Германии, Брюсселя и НАТО», — поделился политолог.

По его словам, НАТО хочет поставить Вучича перед выбором: либо он допускает «ад» для своих сограждан на территории Косово и Метохии, либо вмешивается в ситуацию. В первом случае в Белграде могут вспыхнуть протесты, которые будут направлены на смещение Вучича, во втором случае НАТО может устроить интервенцию в регион.

Момент для попытки установить в Белграде новое, лояльное Вашингтону и Брюсселю руководство, выбран удачный, считает Солонников. Причиной же провокации он назвал независимую внешнюю политику администрации Вучича, которая противоречит желаниям НАТО, а потому неудобна для альянса.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Издание «Вечерние новости» написало, что перед новой базой пограничной полиции Косово недалеко от административного пункта «Ярине» распределены бойцы подразделения быстрого реагирования с оружием. Кроме того, стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Тогда же стало известно о том, что сербы из северной части Косова начали акции протеста. Они заблокировали улицы, ведущие к контрольно-пропускным пунктам «Яринье» и «Брняк», в ответ в район проведения протестов были направлены возглавляемые НАТО вооруженные подразделения Сил для Косово. Очевидцы также распространяют кадры выдвижения косовского спецназа к границе с Сербией.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

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