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Сербы из северной части Косова начали акции протеста

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Фото: TASS/EPA/KOCA SULEJMANOVIC
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Сербы, проживающие в северной части региона Косово и Метохия, начали акции протеста против действий властей частично признанной Республики Косово. Об этом 31 июля рассказал портал Exit News.

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Протестующие заблокировали улицы, ведущие к контрольно-пропускным пунктам «Яринье» и «Брняк», после чего они были временно закрыты. В ответ на действия демонстрантов в район проведения протестов были направлены возглавляемые НАТО вооруженные подразделения Сил для Косово (KFOR, СДК).

В тот же день сербская газета «Данас» разместила сообщение о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Жителей предупредили не выходить из домов и держаться подальше от окон.

Тогда же же день президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он подчеркнул, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

Около 18:15 по местному времени (19:15 мск) косоварская полиция частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии.

Кроме того, сербский портал «Новости» рассказал о том, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение обстановки в регионе и напомнила о призывах России к Республике Косово, а также к стоящим за ней США и Евросоюзом (ЕС), к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Захарова отметила, что «решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

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