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Вучич прибыл в здание Генерального штаба

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz
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Президент Сербии Александр Вучич прибыл в здание Генерального штаба. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил Telegram-канал «Сербский вестник».

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Ранее этим же днем Александр Вучич в обращении к жителям заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере региона, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, и будет требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера. Он подчеркнул, что страна готова дать отпор в случае ущемления интересов сербов.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Издание «Вечерние новости» написало, что перед новой базой пограничной полиции Косово недалеко от административного пункта «Ярине» распределены бойцы подразделения быстрого реагирования с оружием. Кроме того, стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Тогда же стало известно о том, что сербы из северной части Косова начали акции протеста. Они заблокировали улицы, ведущие к контрольно-пропускным пунктам «Яринье» и «Брняк», в ответ в район проведения протестов были направлены возглавляемые НАТО вооруженные подразделения Сил для Косово. Очевидцы также распространяют кадры выдвижения косовского спецназа к границе с Сербией.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

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