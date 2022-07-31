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Путин и Эрдоган обсудят украинский кризис на встрече в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Украинский кризис планируется обсудить 5 августа на встрече в Сочи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телекомпании «Канал 7».

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«Если (зерновая. — Ред.) сделка будет успешно реализована, вполне возможно начало мирных переговоров... Наши дипломатические усилия будут продолжены в этих рамках», — сказал он.

По словам Калына, переговоры привели к успеху зерновой сделки. Он отметил, что она бы не состоялась без такого количества переговоров.

26 июля газета Sabah сообщила, что Эрдоган посетит Сочи 5 августа, где встретится с Путиным. В ходе переговоров президенты, предположительно, обсудят обстановку в Сирии, региональные вопросы и двусторонние отношения.

До этого лидеры встретились в Тегеране 19 июля, где состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения».

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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