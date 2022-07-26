Эрдоган встретится с Путиным в Сочи 5 августа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи 5 августа, где намерен встретиться в российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 26 июля сообщила газета Sabah.

«В ходе встречи Эрдоган и Путин обсудят сирийский вопрос, двусторонние отношения и региональные вопросы», — уточняет издание.

Также, по информации турецкой газеты, лидеры двух стран коснутся темы зернового коридора и Украины.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о визите турецкого президента.

Накануне Эрдоган осудил западных политических деятелей за их риторику в адрес Путина, выразив мнение, что такое поведение не подобает политикам.

До этого лидеры встретились в Тегеране 19 июля, где состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции.

По итогу было опубликовано совместное заявление, в котором сообщалось, что страны подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, действующими под разными названиями. Также отмечалось, что государства сохраняют приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.