Попавший в плен боевик «Азова» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) Артем Зубов, раненный во время удара Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по Еленовке, рассказал о произошедшем и оценил поступок сослуживцев.

«Если это правда, нехороший это поступок, да, своего рода [предательство]», — сказал Зубов.

Он получил ранения руки и обеих ног, а также рассказал, что удар был очень сильным.

«Удар пришелся на вход здания, это стало понятно потом, уже когда мы убегали. Сильный очень взрыв, мне кажется, что-то очень мощное, много искр, моментально пожар, всё попадало вниз, много людей сразу от взрыва погибли», — сообщил пленный боевик.

Он также поблагодарил сотрудников СИЗО, оказывающих помощь пострадавшим, и добавил, что к военнопленным в колонии относились хорошо.

Удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. На территории СИЗО были обнаружены обломки ракеты, это также подтверждается опубликованными с места обстрела кадрами. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, указали в Минобороны РФ.

3 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за ракетный удар по СИЗО в Еленовке ответственны Зеленский и Вашингтон. По его словам, признания своих зверств националистами группировки «Азов» привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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